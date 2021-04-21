Тверь, , 03:37 — REGNUM В арбитраж Тверской области поступил банкротный иск, адресованный АО «Производственное объединение Зубцовский машиностроительный завод», которое является одним из российских производителей слитков и проката из титановых сплавов, ферросплавов и алюминиевого профиля. Иск пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Истцом в деле выступает предприятие, которое находится на этапе банкротства — челябинское АО «Златоустовский электрометаллургический завод». Иск подан 20 апреля 2021 года. Сумма претензий — 2,2 млн рублей. Прочие детали спора пока не сообщаются.

По данным ЕГРЮЛ, тверское предприятие создано в мае 2017 года для производства стали и чугуна. Гендиректор с октября 2020 года — Азалия Юламанова. Уставный капитал — 35 тыс. рублей.