Кемерово, , 03:36 — REGNUM Кемеровская область является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. На всех административных территориях регистрируются случаи присасывания клещей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В медицинские учреждения из-за укусов клещей обратились уже 15 человек, из них детей и подростков до 17 лет — один человек.

В ведомстве подчеркнули, что в случае присасывания клещей необходимо обратиться за медицинской помощью для удаления и исследования снятых клещей на наличие вируса клещевого энцефалита и решения вопроса о назначении экстренной иммунопрофилактики.