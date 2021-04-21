Пекин, , 03:35 — REGNUM Потребление электроэнергии в Китае выросло на 21,2% в первом квартале 2021 года, поскольку экономика страны продолжала возобновлять рост, сообщает 19 апреля агентство Синьхуа.

В частности, потребление электроэнергии в добывающей и обрабатывающей отраслях промышленности выросло на 26,4% и 24,1% в годовом исчислении соответственно, а потребление электроэнергии в сфере услуг подскочило на 28,2% по сравнению с предыдущим годом, сообщили в Национальной комиссии по развитию и реформам КНР.

Потребление электроэнергии в жилых домах за первые три месяца увеличилось на 4,7% в годовом исчислении.

Экономика Китая выросла на 18,3% в годовом исчислении в первом квартале года, поскольку сильный внутренний и внешний спрос способствовал экономическому восстановлению на фоне низкой базы начала 2020 года, когда COVID-19 остановил вторую по величине экономику мира.