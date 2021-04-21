Благовещенск, , 04:14 — REGNUM В Амурской и Иркутской областях, в Якутии и на Чукотке начался комплексный перевод вооружения, военной и специальной техники дальневосточного соединения дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России на летний режим эксплуатации. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба ВКС на сайте Минобороны РФ.

«В рамках мероприятия в соединении проводятся работы на автомобильной технике в подразделениях аэродромно-технического обеспечения, связи, радиотехнического обеспечения, инженерно-авиационной службы и техническо-эксплуатационной части», — говорится в сообщении.

Завершить работы по переводу техники дислоцированного в данных регионах авиационного соединения планируется до середины мая. Контроль над проведением мероприятий осуществляет начальник автомобильной и электро-газовой службы гвардии подполковник Вадим Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курильских островах началась подготовка перевода вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на летний режим эксплуатации.

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