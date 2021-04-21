Токио, , 03:31 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,8 произошло на территории Японии, сообщает японского метеорологическое агентство.

По его данным, эпицентр сейсмособытия располагался у берегов префектуры Кагосима. Его очаг залегал на глубине 20 километров. В агентстве отмечают, что интенсивность подземных толчков составила 4 балла. Сведений о разрушениях или жертвах не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Марианских островов. Сейсмологи отмечали, что подземные толчки не были способны вызвать цунами. Данных о пострадавших также не поступало.