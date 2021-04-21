Пекин, , 03:30 — REGNUM Власти Китая одобрили 16 инвестиционных проектов в основной капитал в первом квартале, с совокупными инвестициями на общую сумму 45,4 млрд юаней (около $6,96 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам, проекты в основном связны с транспортной, энергетической и высокотехнологичной отраслями. Китайский инвестиции в основной капитал продемонстрировали сильный отскок в первом квартале 2021 года при продолжающемся улучшении структуры инвестиций.

По данным Национального бюро статистики, их объем вырос на 25,6% в годовом исчислении до 9,6 трлн юаней за первые три месяца.

Двузначный рост был в значительной степени обусловлен низкой базой сравнения в начале прошлого года, когда COVID-19 парализовал экономическую деятельность в Китае. По сравнению с уровнем 2019 года рост инвестиций составил всего 6%