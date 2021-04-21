Пекин, , 03:26 — REGNUM 19-я Международная выставка автомобильной промышленности (Auto Shanghai 2021) стартовала 19 апреля в Национальном выставочном центре Шанхая, сообщает агентство Синьхуа.

Автосалон Auto Shanghai 2021, который пройдет с 19 по 28 апреля, станет первым из крупнейших автосалонов мира, который будет работать нормально в условиях пандемии коронавируса в этом году.

По словам организатора, 1000 предприятий со всего мира зарегистрировались для участия в автосалоне, который может похвастаться общей выставочной площадью 360 тыс. квадратных метров с 12 крытыми выставочными залами.

С 19 по 20 апреля прошли так называемые дни СМИ, а с 21по 23 апреля пройдут дни профессионалов отрасли. Представители общественности будут иметь доступ к шоу с 24 по 28 апреля.

В рамках текущих противоэпидемических мер билеты на шоу этого года продаются только в электронном виде. Посетители должны зарегистрироваться с действительным удостоверением личности и предъявить медицинский QR-код, который может отображать индивидуальные результаты тестов COVID-19, записи о вакцинации и данные о поездках в регионы среднего или высокого риска.