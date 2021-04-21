Пекин, , 03:20 — REGNUM Автомобильный бренд Hongqi, принадлежащий ведущему китайскому автопроизводителю FAW Group Co., Ltd., дебютировал своим новым спортивным автомобилем S9 на открытии Auto Shanghai 2021, сообщает агентство Синьхуа.

Компания заявила, что первая партия из 99 автомобилей лимитированной серии спортивных автомобилей будет поставлена потребителям в 2022 году.

Автомобиль имеет гибридную силовую систему V8T, обеспечивающую максимальную мощность в 1400 лошадиных сил и максимальную скорость более 400 км/час. Он может разгоняться с нуля до 100 км в час менее чем за две секунды.

Hongqi на китайском означает «Красное знамя». Это культовый китайский бренд седанов, основанный в 1958 году. Эти автомобили используются во время общенациональных торжеств.

Производитель FAW Group был основан в 1953 году в северо-восточном городе Чанчунь провинции Цзилинь и считается колыбелью китайской автомобильной промышленности.