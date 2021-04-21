Москва, , 03:19 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил очередной иск Минобороны России к подведомственному ФГУП «Главное военно-строительное управление №14». В этот раз с компании требуют свыше 1 млрд рублей, но иск пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление подано 19 апреля 2021 года. Сумма исковых требований — 1 047 652 295,23 рубля, но детали пока неизвестны.

Между тем министерство ранее уже подавало более 50 исков к этому же предприятию. К ним также 12 апреля 2021 года было направлено в суд более 20 исков. Все они касались взыскания разных сумм. Так, к примеру, 2 июня будет рассмотрена претензия о взыскании 1 362 468 190,54 рубля. Общая сумма исков министерства к ФГУП уже превышает несколько миллиардов рублей.

Напомним, ФГУП было создано в апреле 2003 года для строительства жилых и нежилых объектов. Минобороны РФ было одним из его учредителей.

По открытым данным, госпредприятие за эти годы было поставщиком в 54 госконтрактах на общую сумму более 32 млрд рублей и заказчиком в свыше 3,5 тыс. госконтрактов на общую сумму 209 млрд рублей.