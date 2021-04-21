Пекин, , 03:15 — REGNUM ВРП Пекина в первом квартале 2021 года достиг 891,6 млрд юаней (около $136,7 млрд), что на 17,1% больше, чем в прошлом году, сообщило Пекинское муниципальное бюро статистики, передает агентство Синьхуа.

Добавленная стоимость основных промышленных предприятий Пекина выросла за этот период на 38,4%, а в высокотехнологичном производственном секторе наблюдался резкий рост на 81,9%.

Между тем, располагаемый доход столицы на душу населения вырос в соответствии с ее ВВП за этот период достиг 19 585 юаней, что на 9,6% больше в годовом исчислении.