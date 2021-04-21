Бухарест, , 03:28 — REGNUM В Румынии лидеры партий правящей правоцентристской коалиции 20 апреля подписали компромиссный документ, завершающий политический кризис, который спровоцировало решение премьер-министра Флорина Кыцу (Национал-либеральная партия) без консультации с партнёрами уволить министра здравоохранения Влада Войкулеску (Партия свободы, единства и солидарности). Об этом сообщает агентство Agerpres.

В подписанном соглашении в числе прочего оговаривается, что глава правительства не может уволить члена своего кабинета без предварительного уведомления партии, которую тот представляет, и без обсуждения этого вопроса с партнёрами по коалиции.

Отмечается, что решение Кыцу об увольнении министра здравоохранения остаётся в силе. Новая кандидатура на пост главы ведомства будет предложена 21 апреля.

В результате парламентских выборов в Румынии 6 декабря 2020 года относительное большинство голосов получила левоцентристская Социал-демократическая партия. Тем не менее правительство страны создала коалиция правоцентристских партий, получившая в совокупности большинство в парламенте.

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