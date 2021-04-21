Санья, Китай, , 03:13 — REGNUM За последнее десятилетие южная островная провинция Китая Хайнань заработала около 98 млрд юаней (около $15 млрд) на беспошлинных продажах, сообщает агентство Синьхуа.

Магазины беспошлинной торговли на Хайнане приняли более 25 млн клиентов и продали более 120 млн беспошлинных товаров с тех пор, как 20 апреля 2011 года Госсовет дал провинции зелёный свет для запуска пилотной оффшорной программы беспошлинной торговли, сообщили в департаменте торговли провинции Хайнань.

Департамент заявил, что оффшорная беспошлинная политика Хайнаня продолжает улучшаться на протяжении многих лет по мере ослабления ограничений и наращивания удобства для клиентов.

1 июля 2020 года провинция увеличила ежегодный безналоговый лимит покупок на душу населения с 30 тыс. юаней до 100 тыс. юаней. Количество категорий беспошлинных товаров также было расширено с 38 до 45, а электронные товары, такие как мобильные телефоны и ноутбуки, были добавлены в список беспошлинных товаров.