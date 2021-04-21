Пекин, , 03:09 — REGNUM Китайский технологический гигант Tencent объявил, что компания будет спонсировать инвестиционную инициативу общественного благосостояния стоимостью 50 млрд юаней (около $7,66 млрд) для продвижения «устойчивых социальных инноваций», сообщает агентство Синьхуа.

Председатель и генеральный директор Tencent Пони Ма дал это обещание в своем письме сотрудникам, в котором он выдвинул стратегию «укоренения в потребительском Интернете, охвата промышленного Интернета и продвижения устойчивых социальных инноваций».

Он сказал, что компания предложила стратегию создания плацдармов в потребительском Интернете и промышленном Интернете в 2018 году.

«Мы готовы пойти дальше, чтобы включить «устойчивые социальные инновации» в основную стратегию компании», — сказал Ма.

В письме он указывает смежные области стратегии, такие как фундаментальные науки, образовательные инновации, содействие оживлению сельских районов, углеродная нейтральность, продовольствие, энергия и вода, чрезвычайные ситуации, технологии здравоохранения в интересах пожилых людей и цифровизация в секторе общественного благосостояния.

Tencent модернизировала свой бывший отдел общественного благосостояния в отдел устойчивой социальной ценности.