Пекин, , 03:08 — REGNUM Китай добился первых успехов в создании крупнейшей в мире мобильной сети 5G, сообщило Министерство промышленности и информационных технологий Китая, передает агентство Синьхуа.

К концу февраля этого года в стране было построено в общей сложности 792 тыс. базовых станций 5G, а количество мобильных терминалов, подключенных к сети, достигло 260 млн, сообщил на пресс-конференции вице-министр промышленности Лю Лихун.

Министерство также подсчитало, что поставки мобильных телефонов с поддержкой 5G в Китае достигнут 80% от общего объема поставок мобильных телефонов во второй половине этого года.

Скорость мобильной связи Китая занимает четвертое место среди 139 стран и регионов, сказал Лю со ссылкой на данные международного агентства по измерению скорости. Китай намерен построить более 600 тыс. базовых станций 5G в 2021 году. Министерство переключит свое внимание с «охвата и популяризации сети» на «повышение скорости и качества».