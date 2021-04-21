Оттава, , 03:05 — REGNUM Обвинительный вердикт суда в США над бывшим полицейским Дереком Шовином по делу о гибели чернокожего Джорджа Флойда назвал «хорошими новостями» премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом он заявил 20 апреля в эфире телеканала CBS.

По его словам, именно на такой исход процесса надеялись многие люди. Глава правительства также отметил, что в вопросе борьбы с расизмом необходимо продолжать предпринимать меры. Он также подчеркнул, что это касается и Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден назвал «справедливым и важным» обвинительный приговор Дереку Шовину в ходе телефонной беседы с семьей Джорджа Флойда.

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