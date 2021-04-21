Москва, , 03:02 — REGNUM От Центробанка России в арбитраж Москвы поступил банкротный иск, ответчиком по которому выступает оставшийся без лицензии в апреле 2021 года АО «Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк» («Нефтепромбанк»). Иск пока к производству не приняли и дату заседания не назначили, передаёт ИА REGNUM.

Истцом в деле является ГУ ЦБ РФ в лице Банка России по Центральному федеральному округу. Иск подан 19 апреля 2021 года. Прочие детали дела пока не сообщаются.

Напомним, «Нефтепромбанк», учрежденный в ноябре 1992 года, на момент отзыва лицензии 9 апреля 2021 года находился по размеру активов на 201-м месте в России. Регулятор среди причин лишения лицензии назвал утрату собственного капитала юрлица, а также операции с признаками вывода активов. Выплаты вкладчиками начали с 20 апреля 2021 года. Банком-агентом было выбрано ПАО «Банк ВТБ». По оценкам АСВ, объём выплат составит 2,6 млрд рублей.

У банка было шесть крупных акционеров.