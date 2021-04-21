Рим, , 03:28 — REGNUM Из состава футбольной Суперлиги, о создании которой было объявлено 19 апреля, намерены выйти итальянские клубы «Милан» и «Интер». Об этом журналист итальянского спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Интер и Милан также намерены покинуть Суперлигу. Интер объявил: «Нас больше не интересует этот проект», — написал Романо. По его слова, в настоящее время «всё ещё ждём» официальной позиции от «Ювентуса».

"Ожидается, что в ближайшие часы вся Суперлига будет ПРИОСТАНОВЛЕНА», — подчёркивает Романо.

Напомним, основателями футбольного турнира Суперлига являются 12 футбольных клубов — английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси», итальянские «Интернационале», «Милан» и «Ювентус» и испанские «Атлетико Мадрид», «Барселона» и «Реал Мадрид».

Как сообщало ИА REGNUM, из состава футбольной Суперлиги вышли английские клубы «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

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