Абу-Даби, , 02:45 — REGNUM Убийство президента Чада Идрисса Деби решительно осуждают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), 20 апреля говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ближневосточного государства.

Кроме того, в МИД ОАЭ считают убийство чадского лидера «трусливым поступком против человека, который в течение нескольких десятилетий пытался развивать благополучие и стабильность в своей стране».

В ведомстве привали к мирному переходу власти в Чаде для налаживания политического диалога и безопасности в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Идрис Деби погиб из-за смертельного ранения, полученного в ходе боев с повстанцами. МИД России выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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