Монпелье, Франция, , 02:44 — REGNUM Во Франции в городе Монпелье компания La Collective, специализирующаяся на подборе персонала, позволяет своим работницам в случае болезненных менструаций без подтверждений или потери заработной платы брать один выходной день в месяц. Об этом 20 апреля сообщает Le Parisien.

Этот менструальный отпуск, введенный с 1 января, полностью поддерживается компанией. Любая сотрудница компании может воспользоваться этой услугой без медицинской справки. Простое письмо административному директору позволяет не выходить на работу. Компания обязуется соблюдать конфиденциальность информации и оплачивать этот день как рабочий.

По словам директора компании, данная мера является «социальным шагом, который борется за права женщин в обществе».

Феминистическая организация Osez le féminisme негативно отреагировала на данное нововведение. По мнению её активистов, данные меры контрпродуктивны, так как болеть во время менструации не является нормальным, кроме как для тех женщин, которые страдают от эндометриоза. Они заявляют, что менструальный отпуск создает стигматизацию.

Как сообщало ИА REGNUM, министр высшего образования Франции Фредерик Видаль пообещала со следующего учебного года бесплатно распространять в вузах предметы женской гигиены.

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