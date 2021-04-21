Сантьяго, , 02:41 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 5071 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 1 136 435. Также за минувшие сутки в республике умерли еще 40 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Чили стали 25 317 человек.

При этом глава чилийского минздрава Энрике Парис отметил, что в 12 регионах страны зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусной инфекции в течении семи дней подряд. Тем не менее он призвал жителей республики продолжать соблюдать режим самоизоляции.