Париж, 21 апреля 2021, 02:38 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил о «спаде эпидемии в течение пяти дней» и своей надежде на «спокойное, но бдительное лето». Это предположение он высказал 19 апреля в интервью газете Le Télégramme.
На сегодняшний день во Франции в реанимациях находятся 5970 пациентов.
Министр здравоохранения также напомнил о графике выхода из карантина «26 апреля — открытие начальных школ; 3 мая — открытие средних старших школ; и затем мы можем рассмотреть ряд облегченых мер, начиная с середины мая». Также Веран надеется на «безмятежное, но бдительное лето, как в прошлом году. Пусть французы обретут как можно больше свободы».
Как сообщало ИА REGNUM, Оливье Веран выступил за поэтапное снятие ограничительных мер.
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