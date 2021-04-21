Париж, , 02:38 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил о «спаде эпидемии в течение пяти дней» и своей надежде на «спокойное, но бдительное лето». Это предположение он высказал 19 апреля в интервью газете Le Télégramme.

«Каждый день мы наблюдаем все меньше новых случаев заражения: мы были на отметке 40 тысяч заразившихся, сегодня мы находимся на отметке около 33 тысяч случаев в среднем».

Оливье Веран «Это снижение остается хрупким: мы все еще находимся на очень высоком уровне заражения, а убывание еще недостаточно быстро. Мы должны продолжать наши усилия».

На сегодняшний день во Франции в реанимациях находятся 5970 пациентов.

Министр здравоохранения также напомнил о графике выхода из карантина «26 апреля — открытие начальных школ; 3 мая — открытие средних старших школ; и затем мы можем рассмотреть ряд облегченых мер, начиная с середины мая». Также Веран надеется на «безмятежное, но бдительное лето, как в прошлом году. Пусть французы обретут как можно больше свободы».

Как сообщало ИА REGNUM, Оливье Веран выступил за поэтапное снятие ограничительных мер.

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