Вашингтон, , 02:23 — REGNUM Телефонный разговор с семьей темнокожего Джорджа Флойда, погибшего в мае 2020 года, провел президент США Джо Байден. Об этом 20 апреля сообщил адвокат семьи негра Бен Крамп.

В беседе с родственниками погибшего глава Белого дома назвал обвинительный вердикт, который вынес суд присяжных по делу об убийстве Флойда, «справедливым и важным». Вместе с тем американский лидер признал, что полностью эту ситуацию уже ничем не исправить.

Байден также отметил, что власти США уже многое сделали и продолжают делать в вопросе реформы полицейской системы США. Американский вице-президент Камала Харрис, которая также участвовала в разговоре, заявила, что семья Флойда проявила «храбрость и преданность».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля бывшего полицейского американского города Миннеаполис (штат Миннесота) Дерека Шовина признали виновным в непредумышленном убийстве (вторая и третья степени) чернокожего Джорджа Флойда, а также в причинении смерти по неосторожности второй степени.

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