Красноярск, , 02:21 — REGNUM В среду, 21 апреля, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +1…+3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:10 на Театральной площади было — 8 °C.

Ночью с 21 на 22 апреля ожидается до — 6… — °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-восточного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 743 мм рт. ст.

В четверг, 22 апреля, в Красноярске до +3…+5 °C днём и −6…−3 °C ночью, переменная облачность, временами небольшой дождь.

В пятницу, 23 апреля, в Красноярске ожидается до +6…+8 °C днём. Ночью — до 0…+2 °C. Переменная облачность, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 21 апреля на юге Таймырского МР ожидается юго-западный ветер на порывах до 15−17 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края на дорогах гололедица. В ближайшее время сохранится затороопасный характер вскрытия реки Чулым.

Как сообщало ИА REGNUM, в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 21−23 апреля лавиноопасно.

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