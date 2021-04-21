Гуанчжоу, Китай, , 02:16 — REGNUM Объем внешней торговли южно-китайской провинции Гуандун в первом квартале 2021 года составил 1,83 трлн юаней (около $280,5 млрд), что на 33,4% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Гуандун, являющийся центром обрабатывающей промышленности и ведущим внешнеторговым игроком Китая, сообщил, что его объем экспорта вырос на 41,6% до 1,12 трлн юаней, а импорта — на 22,2% до примерно 700 млрд юаней.

Как объем экспорта, так и объем импорта провинции достигли рекордных максимумов в этот период, что свидетельствует об устойчивом росте и устойчивом восстановлении после вспышки COVID-19.

В первом квартале этого года вклад частных предприятий провинции во внешнюю торговлю составил около 1,04 трлн юаней, что на 39,3% больше в годовом исчислении. Это свидетельствует о постоянно растущей жизнеспособности сектора.