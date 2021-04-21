Подгорица, , 02:23 — REGNUM Крайне важно, чтобы Совет ЕС принял переговорные рамки для Албании и Северной Македонии, а также ускорил переговоры с Черногорией и Сербией, заявил на встрече с министрами европейских дел стран-членов ЕС 20 апреля комиссар по расширению ЕС Оливер Вархелли. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Вархелли ознакомил министров с процессом поставок вакцин на Западные Балканы, а также с состоянием переговорного процесса.

«Сегодня я сообщил совету по общим вопросам хорошие новости в вопросе повторной доставки вакцины от COVID-19 на Западные Балканы и о текущем состоянии переговорного процесса», — отметил Вархелли.

Госсекретарь по европейским делам Германии Михаил Рот заявил перед встречей министров, что ЕС привержен четкой и ответственной европейской перспективе Западных Балкан и призвал ЕС выполнить обещания перед странами этого региона.

Он напомнил о стагнации в согласованном прогрессе интеграции Албании и Северной Македонии и подчеркнул, что в интересах всех, чтобы вступительные переговоры с Тираной и Скопьем начались «как можно скорее».