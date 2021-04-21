Чжэнчжоу, Китай, , 02:12 — REGNUM Материковый Китай запустил свой первый регулярный грузовой воздушный маршрут в столицы Греции город Афины из центральной китайской провинции Хэнань, сообщает агентство Синьхуа.

Маршрут стартовал из столицы провинции Хэнань города Чжэнчжоу, в Афины вечером 18 апреля. Первый рейс, выполненный самолетом Boeing 757- 200 °F , был загружен такими товарами, как одежда, игрушки и обувь.

В настоящее время по маршруту выполняется два грузовых рейса в неделю и, как ожидается, их количество расширится до четырех рейсов в неделю в соответствии с изменениями рынка в будущем.

По состоянию на середину апреля грузооборот аэропорта Чжэнчжоу в этом году превысил 200 тыс. тонн, увеличившись на 69% в годовом исчислении, что делает город одним из главных транспортных узлов Китая.