Чжэнчжоу, Китай, 21 апреля 2021, 02:12 — REGNUM Материковый Китай запустил свой первый регулярный грузовой воздушный маршрут в столицы Греции город Афины из центральной китайской провинции Хэнань, сообщает агентство Синьхуа.
Маршрут стартовал из столицы провинции Хэнань города Чжэнчжоу, в Афины вечером 18 апреля. Первый рейс, выполненный самолетом Boeing 757-
В настоящее время по маршруту выполняется два грузовых рейса в неделю и, как ожидается, их количество расширится до четырех рейсов в неделю в соответствии с изменениями рынка в будущем.
По состоянию на середину апреля грузооборот аэропорта Чжэнчжоу в этом году превысил 200 тыс. тонн, увеличившись на 69% в годовом исчислении, что делает город одним из главных транспортных узлов Китая.