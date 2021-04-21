Хэфэй, Китай, , 02:08 — REGNUM Товарооборот провинции Аньхой на востоке Китая со странами «Пояса и пути» и другими членами Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП) вырос на 43,1% и 18,9% в годовом исчислении соответственно, сообщает агентство Синьхуа.

В первом квартале импорт и экспорт Аньхоя составили 146,46 млрд юаней (около $22,5 млрд), что на 36,7% больше в годовом исчислении. Только в марте импорт и экспорт Аньхоя достигли 56,08 млрд юаней, что является самым высоким месячным объемом в истории провинции.

Объем торговли Аньхоя со странами «Пояса и пути» в первом квартале достиг 36,75 млрд юаней, что составляет 25,1% от общего объема импорта и экспорта провинции. Импорт и экспорт со странами-участницами ВРЭП составил 39,57 млрд юаней.

Основными позициями экспорта Аньхоя со странами ВРЭП были механические и электрические изделия, на долю которых приходилось более половины общего объема экспорта.

Заместитель главы таможни столицы Аньхоя города Хэфэя Чжу Цюмин сказал, что Аньхой использует различные средства, чтобы помочь компаниям лучше понять преференциальные меры ВРЭП и способствовать развитию торговли и инвестиций.