Токио, , 02:21 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 21 апреля направил синтоистскому храму Ясукуни, который считается символом японского милитаризма, ритуальное подношение. Об этом сообщает телеканал NHK.

Символический дар главы японского правительства, который представляет собой украшенную лентами ветку вечнозелёного дерева сакаки, был направлен по случаю начала весеннего храмового фестиваля.

Напомним, что храм Ясукуни почитает японских военных, погибших на полях сражений с середины XIX века. В их числе те, кто участвовал во Второй мировой войне и которых международный трибунал по итогам Токийского процесса признал военными преступниками и казнил. Посещение храма действующими японскими политиками вызывает осуждение со стороны международного сообщества, прежде всего Пекина и Сеула, особенно пострадавших от японской агрессии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сеуле выразили глубокое разочарование и сожаление в связи с визитом экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ в синтоистский храм Ясукуни, который считается символом японского милитаризма.

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