Пекин, , 02:03 — REGNUM Цены на жилье в Китае за март оставались стабильными, в то время как цены на жилье в 70 крупных городах показали умеренный рост в месячном исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Цены на новое жилье в четырех городах первого уровня — Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу — выросли на 0,4% в месячном исчислении в марте по сравнению с ростом на уровне 0,5%, зарегистрированным в феврале, если верить данным Национального бюро статистики КНР.

В общей сложности в 31 городе второго уровня наблюдался месячный рост цен на новое жилье на уровне 0,5%, в то время как в 35 городах третьего уровня наблюдался месячный рост цен на новое жилье на 0,3%.

На вторичном рынке жилья в городах первого уровня цены выросли на 1% в месячном исчислении за март, снизившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с февралем. Цены на вторичное жилье в городах второго уровня выросли на 0,4% в месячном исчислении, в то время как цены в городах третьего уровня выросли на 0,3%.

Цены на новое жилье в городах первого уровня выросли на 5,2% в марте по сравнению с с 4,8% роста феврале, в то время как цены в городах второго уровня выросли на 4,8% по сравнению с 4,5% роста в предыдущем месяце.

Цены на вторичное жилье в городах первого уровня выросли на 11,4% по сравнению с предыдущим годом, увеличившись также на 0,6 процентных пункта по сравнению с ростом в феврале.