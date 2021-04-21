Вашингтон, , 02:00 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 у берегов Марианских островов, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения находится по координатам 17,5745 градусов северной широты и 147,3754 градуса восточной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля серия тектонических землетрясений произошла в Индонезии в провинции Северная Суматра. Сведений о пострадавших не поступало.