Пекин, , 01:57 — REGNUM Промышленное производство с добавленной стоимостью в Китае, являющееся важным экономическим показателем, выросло на 24,5% в годовом исчислении в первом квартале этого года, сообщает Национальное бюро статистики КНР.

В квартальном исчислении промышленное производство выросло на 2,01%, в то время как только в марте оно подскочило на 14,1% в годовом исчислении, сообщает бюро.

Объем производства крупных промышленных фирм увеличился на 14% по сравнению с первым кварталом 2019 года, что привело к среднему росту в годовом исчислении за первый квартал на 6,8% за последние два года.

Объем промышленного производства используется для измерения деятельности обозначенных крупных предприятий с годовым оборотом бизнеса не менее 20 млн юаней (около $3,06 млн).

В разбивке по формам собственности объем производства в частном секторе за март вырос на 16,8% в годовом исчислении, в то время как объем производства на предприятиях, контролируемых государством, вырос на 10,9%.

Среди трех основных секторов, а именно обрабатывающей промышленности, горнодобывающей промышленности и коммунальных услуг, в производственном секторе зафиксирован самый быстрый рост на уровне 15,2% в годовом исчислении за март.

Между тем, объем производства высокотехнологичной продукции в прошлом месяце вырос на 14,1% в годовом исчислении. Уровень загрузки промышленных мощностей Китая в период с января по март вырос на 9,9 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом до 77,2%, что является самым высоким показателем первого квартала с 2013 года.