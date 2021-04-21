Бразилиа, , 01:56 — REGNUM Легкий самолет разбился в аэропорту города Бело-Горизонте в Бразилии, сообщает пресс-служба местного пожарного департамента.

Сообщается, что легкий самолет Learjet Model 35 пытался приземлиться в воздушной гавани, однако у него не вышли шасси. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, но не выехало за пределы аэропорта. В результате происшествия погиб один человек, еще двое получили различные травмы. Других подробностей происшествия пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля легкомоторный самолет упал во время тренировочного полета во Франции. В результате авиапроисшествия погибли четыре человека.