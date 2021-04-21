Миннеаполис, США, , 01:54 — REGNUM Бывший полицейский американского города Миннеаполис (штат Миннесота) Дерек Шовин признан виновным в непредумышленном убийстве чернокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Об этом 20 апреля передал телеканал CNN.

Такое решение вынес городской суд присяжных. Кроме того, Шовина признали виновным в причинении смерти по неосторожности второй степени. Максимальное наказание за последний пункт обвинения составляет 40 лет заключения.

Вердикт одобрили все присяжные. Приговор по делу Шовина должны будут вынести через восемь недель. Подсудимый отреагировал на вынесение вердикта спокойно.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в американском городе Портленда (штат Орегон) был объявлен режим чрезвычайной ситуации перед оглашением приговора по делу о гибели чернокожего Джорджа Флойда.

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