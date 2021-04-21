Белград, , 04:46 — REGNUM Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин на пресс-конференции 20 апреля заявил, что полиция будет продолжать работать над подавлением всех форм преступности, особенно тех преступлений, которые нацелены на отмывание денег из государственного бюджета. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Он добавил, что контрабанда даже одной пачки сигарет означает меньше денег на строительство школ, больниц и дорог.

«Полицейское управление Грушевац добилось хороших результатов и за последний год конфисковало более 25 500 пачек сигарет без акцизной марки и около 750 фунтов нарезанного табака. Борьба с теневой экономикой — это борьба за лучшее будущее наших граждан, за новые инвестиции и развитие нашей страны», — подчеркнул Вулин.