Нью-Йорк, США, , 02:22 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 20 апреля снижением на фоне опасений из-за распространения коронавируса, возможного роста инфляции и других рисков. Больше других вновь потерял Nasdaq — 0,92%.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 256,33 пункта (0,75%), до уровня 33 821,30 пункта. S&P 500 потерял 28,32 пункта (0,68%), опустившись до уровня 4134,94 пункта. Nasdaq к завершению дня подешевел на 128,50 пункта (0,92%), снизившись до уровня 13 786,27 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,05, до уровня $62,38 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 19 апреля — первого рабочего дня недели — снижением. Больше других потерял Nasdaq — 0,98%.

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