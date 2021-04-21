Анкара, , 04:45 — REGNUM Председатель группы правящей партии Справедливости и развития Турции Бюлент Туран 20 апреля провел пресс-конференцию в великом национальном собрании Турции. В своём выступлении он затронул вопрос развития отношени Турции и Египта. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

«Как партийная группа, мы выдвигаем предложение о создании группы дружбы между Турецкой Республикой и Египтом. Мы также хотим предложить создать группу дружбы между Турцией и Ливией», — отметил Туран.

Напомним, отношения между Турцией и Египтом резко ухудшились после свержения президента Мухаммеда Мурси летом 2013 года (представителя исламистской организации Братья-мусульмане); 23 ноября 2013 египетские власти отозвали своего посла из Турции, а также объявили турецкого посла персоной нон грата.