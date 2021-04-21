Бразилиа, , 01:30 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Бразилии достигло 14 043 076, сообщили в пресс-службе бразильского минздрава 20 апреля.

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За сутки этот показатель увеличился на 69 381 носителя SARS-CoV-2. Кроме того, в течение истекших 24 часов в Бразилии был выявлен 3321 летальный исход среди пациентов с COVID-19.

Всего от осложнений при этом заболевании в стране умерли 378 003 человек. Еще по меньшей мере 12 561 689 лиц излечились с коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что в стране не будет вводиться всеобщий карантин, несмотря на рекордный рост заболеваемости COVID-19.

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