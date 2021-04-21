Портленд, США, , 01:30 — REGNUM Мэр американского города Портленда объявил режим чрезвычайной ситуации перед оглашением приговора по делу об убийстве негра Джорджа Флойда, передает телеканал KOIN News.

Режим ЧС в городе вводится на одни сутки. Мэр города отметил, что эта мера позволит оперативно ввести комендантский час на случай уличных беспорядков. Пока сообщений о демонстрациях или протестах в городе не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция американского Нью-Йорка подготовилась к возможным уличным беспорядкам и погромам, которые могут начаться после оглашения вердикта по делу об убийстве Флойда. В связи с этим сотрудникам правоохранительных органов города отменили незапланированные выходные.

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