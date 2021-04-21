Ливерпуль, Великобритания, , 02:23 — REGNUM Из состава футбольной Суперлиги, о создании которой было объявлено 19 апреля, вышли английские клубы «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Об этом сообщают пресс-службы клубов.

Ранее о намерении покинуть Суперлигу, на создание которой последовала крайне негативная реакция мирового футбольного и спортивного сообщества, заявлял английский «Манчестер Сити».

Напомним, основателями футбольного турнира Суперлига являются 12 футбольных клубов — английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси», итальянские «Интернационале», «Милан» и «Ювентус» и испанские «Атлетико Мадрид», «Барселона» и «Реал Мадрид».

Идею создания элитного турнира решительно осудил УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), пообещав дисквалифицировать участвующие в нём клубы из национальных, европейских и мировых турниров.

Как сообщало ИА REGNUM, клубы — основатели Суперлиги собираются обсудить роспуск турнира.

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