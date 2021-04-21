21 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили обращение президента Украины к российскому лидеру с предложением встретиться на территории Донбасса, подконтрольной Киеву.

Елизавета Коробова, , 08:37 — REGNUM Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу на территории украинского Донбасса, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 21 апреля в социальной сети Facebook.

Желание Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Он так и не перестал быть актёром. Бедная Украина так надеялась на него. А он оказался пустышкой», — пишет Андрей В.

Многие пользователи считают, что обеспокоенность Зеленского ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе на самом деле является лживой, ведь Киев сам подталкивает ситуацию к возникновению полномасштабной кровопролитной войны. Поэтому встречаться президенту России с Зеленским смысла никакого не имеет.

«Сами свои десять с половиной танков начали гонять по ж/д напоказ, а теперь, оказывается, обострение случилось! Какие же лицемеры, подлые и кровавые игры!» — указала Милена В.

Некоторые комментаторы отметили, что Зеленский мог бы пригласить Путина встретиться, к примеру, в Донецке, но он очень боится появиться в городе, в котором его каратели убивают мирных жителей.

«Путин может и согласиться. Только вот Зеля испугается приехать в Донецк — факт. А если он подразумевает «подконтрольную часть», то это, мягко говоря, не Донбасс», — написал Ярема Г.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Другие оказались уверены, что если Зеленский окажется в Донецке, то местные жители просто разорвут его на части за те зверства, которые чинят его непосредственные подчинённые.

«Для начала пусть Зеленский встретится с народом, проживающим на территориях, обстреливаемых ему «подчинёнными» войсками, посмотрит в глаза матерям убитых детей. А если после всего этого останется жив, пусть встречается с руководством республик, на суде в качестве обвиняемого. После отсидки, сударь, может быть, Путин и решит с вами встретиться», — предполагает Константин И.

Часть людей предположили, что видеообращение было записано исходя из того, что Кремль игнорирует попытки Зеленского дозвониться до Путина.

«Сам с собой разговаривает? Он дозвониться Путину не может, кому он это предлагает? Пусть войну прекращает!» — обращается Ирина Л.

Отдельные пользователи указали на то, что с украинскими политиками не имеет смысла встречаться, потому что они неспособны сдержать ни одного своего обещания и плюют на любые договорённости.

«Когда человек обещает, а потом не выполняет, какой смысл с ним встречаться? Потому Путин и не хочет встречаться с Зеленским. Вы же сами всё подписали и ничего из этого не выполнили», — отметила Милена М.

Поездка Владимира Зеленского в Донбасс President.gov.ua

Напомним, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором призвал российского лидера Владимира Путина встретиться с ним на территории Донбасса, подконтрольной Украине.