Стокгольм, , 02:22 — REGNUM В Агентстве общественного здравоохранения Швеции проводится «крайне усердная» работа с целью понять, насколько часто граждане отказываются от вакцинации от COVID-19 препаратом производства AstraZeneca. В то же время в ведомстве никоим образом не сомневаются в надежности и эффективности вакцины. Об этом в интервью газете Dagens Nyheter рассказал государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

В ведомстве также работают над тем, чтобы выяснить, какая информация о вакцине необходима людям, чтобы они смогли принять «правильное решение».

«Мы хотим, чтобы вакцина применялась по максимуму, чтобы мы могли вакцинировать как можно больше людей в кратчайшие сроки», — отметил Тегнелл.

Сам Тегнелл недавно привился вакциной AstraZeneca. Однако это не означает, что своим поступком он хотел «улучшить» ее репутацию. По его словам, он привился первой доступной вакциной.