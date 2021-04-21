Стокгольм, , 04:44 — REGNUM Швеция активизирует международные усилия по прекращению эскалации конфликта между Россией и Украиной. Министр иностранных дел страны Анн Линде в настоящее время ведет прямые переговоры с обеими сторонами. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? – все новости»

«Растущая активность России очень тревожит», — заявила Линде в интервью изданию.

Шведские журналисты сообщают, что в течение последних нескольких недель присутствие российских войск на границе между Россией и восточной Украиной резко возросло. Мобилизация вызывает большую озабоченность в странах ЕС и таких международных организациях, как ООН и ОБСЕ. В настоящее время предпринимаются усилия по прекращению эскалации конфликта, который продолжается уже семь лет и унес жизни более 10 000 человек.

Швеция в настоящее время председательствует в ОБСЕ. 19 апреля министр иностранных дел Линде была приглашена в Совет Безопасности ООН, чтобы доложить, среди прочего, о ситуации на Украине. У нее также был отдельный разговор с генеральным секретарем Антониу Гутерришем о том, как ОБСЕ может способствовать недопущению перехода конфликта в острую фазу.

«У нас есть ряд инструментов, которые мы задействуем. Самое главное — это специальная функция мониторинга, которая включает в себя более 700 человек», — отметила Линде.

Анн Линде также провела прямые переговоры с министрами иностранных дел России и Украины.

«Предпринимаются усилия по разрешению конфликта и перевода его в своего рода политическое русло. ОБСЕ занимает здесь центральное место», — подчеркнула министр.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Швеции: очень многое происходит в отношениях ЕС и России