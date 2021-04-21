Каир, , 01:13 — REGNUM Двадцать три человека стали жертвами инцидента 18 апреля, когда недалеко от столицы Египта пассажирский поезд сошел с рельсов. Об этом 20 апреля говорится в отчете генеральной прокуратуры страны, опубликованном на ее сайте.

Еще 139 человек пострадали. Ранее было известно об 11 погибших и 98 пострадавших.

По факту случившегося приказано арестовать 23 человека, которые причастны к аварии. В их адрес выдвинуты обвинения в халатности, недобросовестном использовании государственных средств, а также подделке документов.

Напомним, 18 апреля в районе Бенха в провинции Кальюбия к северу от Каира несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов.

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