Стокгольм, , 04:15 — REGNUM ЕС выражает полную поддержку Украине, которая сталкивается с агрессивными действиями Российской Федерации. Об этом 19 апреля после встречи со своими европейскими коллегами заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, о чем 20 апреля сообщила шведская газета SvD.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? – все новости»

«Отношения ЕС и России очень напряжены из-за того, что сейчас очень много вещей происходит одновременно», — заявила Линде после встречи с министрами иностранных дел ЕС.

После встречи глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции заявил, что Россия сосредоточила на границе с Украиной «более чем 150 тысяч военнослужащих». Глава МИД Швеции Линде полностью солидаризировалась с позицией Борреля. Она также отметила, что на агрессивные действия Москвы у ЕС в запасе имеется более жесткий пакет санкционных мер.

«Не с такой немедленной имплементаций, но такая возможность всегда имеется. Сейчас самое главное вести политический диалог и деэскалировать ухудшившуюся ситуацию», — отметила Линде.

Читайте ранее в этом сюжете: От правительства Швеции требуют «прояснить» политику в области безопасности