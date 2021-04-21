Стокгольм, , 03:29 — REGNUM В Риксдаге сформировалось парламентское большинство, требующее от правительства Швеции «прояснить» курс страны в области внешней политики и национальной безопасности. С соответствующим заявлением выступили «Умеренные», «Христианские демократы», «Центристы» и «Либералы». Об этом сообщила газета SvD.

Как подчеркивают журналисты, 21 апреля в Риксдаге состоятся дебаты по поводу международного сотрудничества Швеции с целью повышения обороноспособности страны. Теперь четыре партии требуют от правительства занять четкую позицию по вопросу оборонного сотрудничества с ЕС и НАТО. Однако «Социал-демократы» и «Зеленые», контролирующие правительство, а также примкнувшие к ним «Левые» полагают, что на данном этапе этого не требуется.

Газета SvD пишет, что это уже второй раз за последние четыре месяца, когда парламентское большинство в Швеции выражает правительству неудовлетворение проводимой им политике в области безопасности. Ранее в декабре 2020 года большинство парламентариев высказалось за так называемый в шведской политики «вариант-НАТО», допускающий рассмотрение возможности вступления Швеции в военный альянс.

Отметим, что наряду с Ирландией, Швейцарией и Австрией Швеция традиционно следует курсу движения неприсоединения.