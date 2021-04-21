Стокгольм, , 03:28 — REGNUM Швеция могла бы быть лучше подготовлена в начале пандемии коронавируса, когда дело дошло до необходимости использовать запасы средств индивидуальной защиты. Об этой со ссылкой на заявления министра внутренних дел Швеции Микаэля Дамберга сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Этой весной конституционный комитет Риксдага проводит слушания, чтобы подробно изучить действия правительства Швеции во время пандемии коронавируса.

Отвечая на вопросы парламентариев, Дамберг заявил, что в муниципалитетах и регионах Швеции не было достаточных запасов СИЗов, необходимых в условиях кризиса.

«Понятно, что есть много вопросов, которые можно было решить по-другому. В Швеции не было запасов на случай чрезвычайных ситуаций, которые у нас были раньше. Можно сравнить это с Финляндией, которая не отказалась от практики гражданской обороны после окончания Холодной войны, а сохранила ее. С этой точки зрения Швеция как нация в целом могла бы проявить более приемлемый уровень подготовки», — заявил министр Дамберг во время парламентских слушаний.

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