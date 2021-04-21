Стокгольм, , 04:15 — REGNUM В Швеции рекомендация не вводить вакцину от COVID-19 производства AstraZeneca людям в возрасте до 65 лет остается в силе. В то же время Агентство общественного здравоохранения объявило, что почти 180 000 граждан моложе 65 лет, которые уже получили первую дозу препарата AstraZeneca, будут ревакцинированы второй дозой другой вакцины. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Мы пришли к выводу, что единственное разумное решение — использовать вакцину Pfizer», —заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Еще в мае, после сообщений о серьезных побочных эффектах для лиц младше 65 лет Агентство общественного здравоохранения приняло решение приостановить использование вакцины AstraZeneca для лиц моложе возрастного предела.

20 апреля представители ведомства объявили, что данная рекомендация остается в силе.

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