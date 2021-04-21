Уппсала, Швеция, , 02:23 — REGNUM Критика по поводу того, что местные власти Упсалы, расположенной в 70 км к северу от Стокгольма, не предоставляют средства индивидуальной защиты персоналу школьных учреждений на фоне пандемии коронавируса, звучит уже давно. Однако теперь муниципалитет под давлением общественности принял решение обеспечить персонал школ средствами защиты. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Мутации [коронавирусной инфекции] привели к изменению ситуации», — заявила в комментарии телеканалу SVT директор одной из школ Уппсалы Кристина Стенхаммар.

Местные власти пообещали, что работников школ обеспечат в течение недели медицинскими масками и лицевыми защитными экранами.

«Мы думаем, что вопрос можно было решить и раньше, но мы все равно очень рады», — отметила председатель Ассоциации учителей в Уппсале Хелена Дюбек.

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