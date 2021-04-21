Стокгольм, , 02:21 — REGNUM Риксдаг в кратчайшие сроки увеличит лимит заимствований правительства Швеции для закупки вакцины от COVID-19 на 10 миллиардов крон (€1 млрд). Увеличение лимита коснется поставок вакцины в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Финансовый комитет Риксдага скорректировал предельные показатели долга по данной расходной статье 20 апреля. Ожидается, что большинство шведских парламентариев проголосует за решение профильного комитета уже 21 апреля.

Отмечается, что решение финансового комитета Риксдага о тратах правительства на закупку вакцин является повторением аналогичного решения, принятого в декабре прошлого года. Тогда установленный лимит составлял 11 миллиардов крон. Теперь исполнительной власти разрешат потратить на закупку вакцин в общей сложности 21 миллиард крон (€2,1 млрд).

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