Рейкьявик, , 01:01 — REGNUM Чтобы ослабить ограничения внутри страны, Исландия ужесточит некоторые меры пограничного контроля для пребывающих в страну лиц из-за рубежа. Об этом 20 апреля объявило правительство Исландии, передает шведская новостная служба SVT Nyheter.

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Исландия вводит дифференциацию стран по степени распространения в них коронавируса. Граждане тех стран, где уровень распространения коронавируса оценивается в 1 000 случаев заражения коронавирусом на 100 000 жителей, должны будут пройти карантин перед въездом в Исландию. Новые правила действуют с 22 апреля по 30 июня.

Напомним, что с 9 апреля все пассажиры, прибывающие в Исландию, должны показать отрицательный результат ПЦР-тест на коронавирус, срок годности которого не превышает 72 часа до момента вылета. По прибытии в Исландию все путешественники должны пройти два ПЦР-теста и быть помещены на карантин на срок 5−6 дней.